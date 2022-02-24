"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", - США розглядають варіант кібератак проти Росії
Про це пише NBC News з посиланням на чотирьох осіб, що знайомі з обговоренням, повідомляє Цензор.НЕТ.
Двоє співробітників американської розвідки, один представник західної розвідки та ще одна особа, проінформована з цього приводу, кажуть, що остаточних рішень не було прийнято, але вони кажуть, що американська розвідка та військові кібер-воїни пропонують використовувати американську кіберзброю в масштабах, про яку ніколи раніше не думали.
Серед варіантів: порушення інтернет-з'єднання по всій Росії, відключення електроенергії та втручання в залізничні стрілки, щоб перешкодити можливості Росії поповнити свої сили, розповіли співрозмовники.
"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", — сказав один із людей, проінформований про це.
Раніше проведення кібератак як засіб протидії Росії вже називали в Держдепі США