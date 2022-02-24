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"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", - США розглядають варіант кібератак проти Росії

29 01721
Президенту США Джо Байдену було представлено список варіантів для здійснення масових кібератак, покликаних порушити здатність Росії підтримувати військові операції в Україні.

Про це пише NBC News з посиланням на чотирьох осіб, що  знайомі з обговоренням, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двоє співробітників американської розвідки, один представник західної розвідки та ще одна особа, проінформована з цього приводу, кажуть, що остаточних рішень не було прийнято, але вони кажуть, що американська розвідка та військові кібер-воїни пропонують використовувати американську кіберзброю в масштабах, про яку ніколи раніше не думали.

Серед варіантів: порушення інтернет-з'єднання по всій Росії, відключення електроенергії та втручання в залізничні стрілки, щоб перешкодити можливості Росії поповнити свої сили, розповіли співрозмовники.

"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", — сказав один із людей, проінформований про це.

Раніше проведення кібератак як засіб протидії Росії вже називали в Держдепі США

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    для приборкання вбивць усі засоби згодяться
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це булоб *******
  • andrew_sc
    Меньше говорили бы больше делали
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