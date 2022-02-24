Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше

Замість потрібних 120 фур для потреб Збройних сил України, які сьогодні розшукували волонтери, аби перевозити допомогу з-за кордону, за 4 години знайшли понад 300.

Про це повідомляє заступниця голови правління у Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, волонтери розшукували великі вантажні машини, які б могли курсувати через кордон перевозити технічну допомогу від партнерів.

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