Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше
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Замість потрібних 120 фур для потреб Збройних сил України, які сьогодні розшукували волонтери, аби перевозити допомогу з-за кордону, за 4 години знайшли понад 300.
Про це повідомляє заступниця голови правління у Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.
"Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, волонтери розшукували великі вантажні машини, які б могли курсувати через кордон перевозити технічну допомогу від партнерів.