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Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше

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Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше
Замість потрібних 120 фур для потреб Збройних сил України, які сьогодні розшукували волонтери, аби перевозити допомогу з-за кордону, за 4 години знайшли понад 300.

Про це повідомляє заступниця голови правління у Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, волонтери розшукували великі вантажні машини, які б могли курсувати через кордон перевозити технічну допомогу від партнерів.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ...
  • Aleksandr Kreng
    Молодцi!
  • Dron
    В спам.
    Счас не до внутренних разборок!!!!!
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