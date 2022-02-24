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Озброєні стрілецькою зброєю тероборонівці змусили відступити ворога на Сумщині

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Озброєні стрілецькою зброєю тероборонівці змусили відступити ворога на Сумщині
У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.

Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!" - написалав вона.

Маляр звернулася до українців із закликом знищувати ворога.

"Одна бутилка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника. Гуртуймося! Кожний мінус ворога - наш плюс!" - написала вона.

Також читайте: Як записатися в територіальну оборону. Інструкція

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Топ коментарі

  • Шимус
    держатся им первыми принимать удар пришлось но не подкачали там русня обсралась теперь будут их лагеря кошмарить
  • Иллария Соняшникова
    Дякуємо і молимось за захисників !
  • Алексей Ткаченко 3f083562
    я з сум...тишина такая...даже ветер не шумит....сидим з кумом...суки *** пройдут...СЛАВА УКРАIНI.....
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