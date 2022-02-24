Озброєні стрілецькою зброєю тероборонівці змусили відступити ворога на Сумщині
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У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.
Про це пише у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"У сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!" - написалав вона.
Маляр звернулася до українців із закликом знищувати ворога.
"Одна бутилка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника. Гуртуймося! Кожний мінус ворога - наш плюс!" - написала вона.