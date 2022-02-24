У Росії строковиків змушують укладати контракти та відправляють до кордону

У Росії на кордон з Україною почали перекидати солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російському виданню "Новая газета" повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

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Він зазначив, що у частинах не вистачає контрактників, і командування чинить тиск на строковиків, змушують укладати тимчасові контракти.

Контракти обіцяють потім розірвати, але це буде важко зробити. Останніми днями надходять десятки дзвінків від батьків солдатів. Матері бійців повідомляють, що строковикам на кордоні видають зброю і кажуть, що вони тепер контрактники. Спочатку нічого не пояснюють, а потім хлопці не виходять на зв’язок — у них відбирають усі засоби зв’язку.

"Ми зараз терміново збираємо дані строковиків, передаємо цю інформацію до військової прокуратури, Міноборони та інших відомств", — сказав Курочкін.

Зокрема він додав, що "Комітет солдатських матерів" фіксує масове переведення строковиків на контракт практично у всіх регіонах.

Бійці дізнаються, що їх перевели на контрактну службу вже на кордоні чи перед виїздом, уточнив Курочкін. За його словами, нещодавно призваних солдатів відправили до кордону на навчання, звідки вони повідомляють батькам, що статус у військовому квитку змінився зі строковика на контрактника.

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Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що не відправляє військовослужбовців строкової служби до гарячих точок. За законом, строковиків можна відправляти до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії.