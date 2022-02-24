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Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

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Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого
Дніпровська вода Північно-Кримським каналом, як і раніше, не надходить у окупований Крим. Але окупанти планують пустити воду 25 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Інформація про те, що вперше за стільки років у руслі Північно-Кримського каналу з'явилася Дніпровська вода поки що не підтверджується", цитується одне з кримських ЗМІ. Цю ж інформацію підтвердив радник російського "глави" Криму Олег Крючков

Раніше, російськв маріонетка в Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів готується приймати воду Північно-Кримським каналом.

Ставленик російських окупантів каже, що 25 лютого будуть ухвалені технічні рішення для запуску води з Дніпра в захоплених районах Херсонщини руслом Північно-Кримського каналу.

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"Там потрібне ручне регулювання, щоби напір на старті не був занадто сильним, щоби нас не розмило. Тому завтра вранці всі рішення технічні будуть ухвалені. Зробити це можна впродовж одного дня. Відповідно, воду в канал отримати ми можемо, технічно ми готові, насосні станції готові", - заявив Аксьонов

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Повторю. Это позор Зеленского, как верховного. Это не президент. И сегодняшние события это хорошо показали. Юг Украины и выход к морю фактически все. Где все то, что он неделю назад показывал на учениях на границе с Крымом? Как можно было оставить неприкрытыми подходы к Днепру и спину бойцов под Мариком со стороны Крыма? Орки походным маршем без проблем достигли Днепра и без проблем перешли его. Там всего два моста до самого Запорожья. Всего два моста. Это государственная измена.
  • radeon
    C этим каналом как то странно вышло.Специально похоже его отдали.Клоуна и его мародеров за такое судить нужно.
  • Maxim Ak-Murza
    Гос.измена.
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