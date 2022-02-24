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Командування ООС: Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога повсюди, де б він не знаходився

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Командування ООС: Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога повсюди, де б він не знаходився
Командування Операції об’єднаних сил закликає українців чинити запеклий опір ворогу.

Відповідний заклик опублікований на сторінці командування ООС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його дослівно.

Бойові побратими!

Командування Об’єднаних сил звертається до всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Тільки разом ми зможемо врятувати нашу державу від підступного російського агресора. І сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну!

У подальшому нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався як у пеклі.

Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога, повсюди, де б він не знаходився. Кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки - це крок до нашої Перемоги.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
  • Патриот Планеты
    Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
  • Андрей Саган
    говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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