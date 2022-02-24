Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

Російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Також дивіться: "Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО