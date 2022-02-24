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Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

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Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба
Російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Також дивіться: "Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Андрей Саган
    300 украинских спартанцев!!! Мужики с большой буквы!!! Гордость страны!!!
  • Vlad Hof
    Ну после того как козломордые спокойно прошли с Крыма через КПП было понятно, что на юге у нас оборона никакая. От слова вообще нулевая
  • Valter Valter
    Слава нашим защитника державшиеся против кацапской орды столько времени на голом камне. А нам будет позор если мы не удержим города и леса.
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