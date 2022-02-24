Байден назвав Путіна парією та тираном, який зробив свій вибір

Президент США Джо Байден обіцяє президенту РФ Володимиру Путіну великі втрати за напад на Україну.

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей напад на безпеку всієї Європи і цілого світу. Тепер весь світ бачить, що Путін ніколи не дбав про забезпечення безпеки, а лише про агресію. Путін хоче побудову імперію будь-якими засобами – використовуючи примус, корупцію, змінюючи кордони", - зазначив Байден.

"Дії Путіна виказують негативне бачення майбутнього цього світу. США та союзники з вільного світу проти такого бачення. Напад на Україну принесе великі втрати – економічні, стратегічні для Росії. Путін стане парією в міжнародній спільноті. Будь-яка країна, яка підтримає агресію проти України, буде заплямована цією співучастю. І це був вибір Путіна провести цю невиправдану війну проти України", - наголосив президент США.

За його словами, гідність і свобода – набагато вищі цінності. Він висловив віру, що Україна відстоїть свою незалежність. "Воля переможе", - запевнив Байден і назвав Путіна "тираном".