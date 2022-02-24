Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від системи Swift залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку.

Про це Байден заявув у зверненні щодо війни Росії проти України, оголошуючи санкції проти РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Санкції, які ми пропонуємо щодо банків, матимуть аналогічні наслідки, а може і сильніші, як виведення Росії із системи Swift, це поперше", - сказав Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів.

"По друге, це завжди один із варіантів, але на цей час це не є позицією решти Європи", - додав президент США.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

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Нагадаємо, Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.