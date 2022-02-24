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Захисники України звільнили аеродром Гостомеля

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Захисники України звільнили аеродром Гостомеля
Аеропорт Гостомеля відбито у окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостомель! Перша велика перемога! Годину тому наші десантники на гелікоптерах відпраціювали аеродром "Гостомель" "Нурсами". Після чого висадилися та зачистили аеродром від ворога", - написав він.

Геращенко додав, що російські десантники "розбіглися довколишніми лісами та полями".

Інформацію підтвердив радник голови ОП Олексій Арестович.

Захисники України звільнили аеродром Гостомеля 01
Захисники України звільнили аеродром Гостомеля 02

Топ коментарі

  • botoks
    налдо изловить крыс
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
  • Андрей Саган
    Слава нашим воинам!!!
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