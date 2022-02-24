Польща надасть Україні додаткову зброю, кошти та гуманітарну допомогу, - Кулеба
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Керівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Польща надасть Україні додаткове озброєння, кошти та гуманітарну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері.
Він вдзначив: " Повертаючись до України зі США, у Варшаві мене прийняв Президент Польщі Анджей Дуда. Глава Польської держави висловив захоплення поляків діями Збройних Сил України, які успішно відбивають агресію РФ. Польща надає практичну допомогу: додаткові зброю, гроші та гуманітарну допомогу".