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Польща надасть Україні додаткову зброю, кошти та гуманітарну допомогу, - Кулеба

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Польща надасть Україні додаткову зброю, кошти та гуманітарну допомогу, - Кулеба
Керівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Польща надасть Україні додаткове озброєння, кошти та гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері. 

Він вдзначив: " Повертаючись до України зі США, у Варшаві мене прийняв Президент Польщі Анджей Дуда. Глава Польської держави висловив захоплення поляків діями Збройних Сил України, які успішно відбивають агресію РФ. Польща надає практичну допомогу: додаткові зброю, гроші та гуманітарну допомогу".

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Топ коментарі

  • Глеб123
    з різних джерел стало відомо, що Жирік усе
  • Нина Лабунская
    Польщі дякуємо! Дякуємо всім друзям, які не залишають Україну у біді!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Польским браттям-респект...
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