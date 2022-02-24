Бої за Антонівський міст: "Ми не здамося!"

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що йдуть бої за облцентр і спростував фейк про "здачу Херсона".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebok-сторінку Геннадія Лагути.

"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив він.

Геннадій Лагута додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".

Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.

"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.

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