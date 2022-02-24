Новини • Війна

Бої за Антонівський міст: "Ми не здамося!"

51 54426
Бої за Антонівський міст: "Ми не здамося!"
Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що йдуть бої за облцентр і спростував фейк про "здачу Херсона".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebok-сторінку Геннадія Лагути.

"Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував!", - наголосив він.

Геннадій Лагута додав, що наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст: "Наші військові дають відсіч ворогу".

Херсонська облдержадміністрація виконує обов'язки.

"Ми не здамося!" - написав голова ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків і Херсон зникли з системи бронювання Ryanair

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Рядом живу
    По последней информации ВСУ отстояли Антоновский мост - наступление на Николаев и Одессу захлебнулось. Слава Украине!
  • Alex Alex 3b1a281f
    мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

    коли знешкодять кримський міст??
  • kelt kant
    Тримайтесь, БРАТТЯ! Зараз кожне українське місто - фортеця! кожен українець - партизан! кожний москаль - мішень!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини