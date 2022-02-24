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Злочинність після вторгнення впала майже до нуля, - Геращенко

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Злочинність після вторгнення впала майже до нуля, - Геращенко
В жодному з міст України нема мародерства чи пограбувань.

Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав зведення поліції щодо України. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань та мародерства немає в жодному місті України", - написав він.

Геращенко додав, що поліцейські працюють у посиленому режимі та мають вказівку жорстко реагувати на будь-які спроби розхитувати ситуацію.

Також читайте: Захисники України звільнили аеропорт Гостомеля

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Топ коментарі

  • Wlad5495
    Так попередили ж - розстріл на місці.
  • ViktorXP
    кому охота нарватись на гарячу руку? а їх зараз...
  • olele
    ПеᛏроТихоходка 🔭@Tardigrrrada

    Під Гостомелем спіймали чорта з отакою хернею.
    Якщо побачите щось подібне у якогось зеваки, який карлякає записи, хопайте його!
    Тільки з жінкою вспоминали, як той чорт якого спіймали, замість того щоб сказати що він народився в Житомирщіні, каже що він ВИРОДОК з Житомира)))) 🤣🤣🤣
    У них дійсно російська щелепа)))

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