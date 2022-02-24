"Енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!", - СБУ про російський фейк у соцмережах
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В СБУ спростували черговий фейк російської пропаганди щодо підключення енергомережі України до європейської системи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.
Це – спроба завдати удару по українській енергосистемі. "Укренерго" (ТЭГ) вже офіційно спростувало цю інформацію та заявило – енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!", - йдеться у повідомленні.