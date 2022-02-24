Зять Путіна, сини Іванова, Фрадкова, Сечіна: Британія та США запровадили санкції проти родичів влади Росії

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти "близьких до Путіна сімей".

Про це йдеться у заяві американського Мінфіну, повідомляє Цензор.НЕТ

Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван.

Міністерство пояснює, що син Іванова потрапив під санкції через те, що США вважають його батька "найближчим союзником Путіна", а також через те, що Іванов-старший працював головою адміністрації президента, віце-прем'єром та міністром оборони.

Іванов-молодший обіймає посади голови "Алроса" та члена ради директорів "Газпромбанку".

Син Миколи Патрушева Андрій обіймав керівні посади у компанії "Газпром Нафта" і, як зазначає Мінфін США, "працював у російському енергетичному секторі". Санкції до нього застосовані як людини, "близької до особи, чиє майно чи інтереси у майні заблоковані".

Тим часом під британські санкції потрапив Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер, який раніше був одружений з дочкою Путіна Катериною.

Крім нього у санкційному списку британців:

-Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку, який нещодавно потрапив під санкції, та син колишнього керівника зовнішньої розвідки Росії (ФСБ). Промсвязьбанк був призначений у лютому 2022 року і обслуговує 70% державних контрактів Міноборони Росії.

-Денис Бортніков, заступник президента найбільшого російського банку ВТБ. Бортніков є сином Олександра Бортнікова, голови Федеральної служби безпеки (ФСБ), відповідального за отруєння політичного активіста Олексія Навального в серпні 2020 року забороненою хімічною речовиною угруповання "Новічок".

-Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, великого виробника літаків для російських військових;

-Олена Олександрівна Георгієва, голова правління державного оборонного конгломерату "Новікомбанк".

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