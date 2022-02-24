З Донеччини та Луганщини евакуйовано понад 12 тисяч людей
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін, передає Цензор.НЕТ.
"Залізниця працює за графіком. Весь критичний арсенал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух як пасажирських, так і вантажних потягів. Вантажний рух ми тимчасово призупинили тільки по деяких ділянках. Ми посилено працюємо над евакуацією людей з Луганської та Донецької областей. На даний момент вже евакуйовано понад 12 тис. чоловік. Наші вокзали стали точкою опори для населення", - повідомив він.
Камишін також додав, що працюють всі вокзали, окрім двох: у Херсоні та Конотопі:
"Вони тимчасово евакуйовані. Ми повернемося до них, як тільки ми повернемо контроль над цими містами. Критичну інфраструктуру майже не пошкоджено. Є одна пошкоджена опора та два підірвані мости на стиках з Росією".