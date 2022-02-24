Нові санкції вплинуть на 80% всіх активів у російських банках, - Мінфін США
9 87415
Міністерство фінансів США зазначило, що останні санкції проти Росії вплинуть на майже 80% усіх банківських активів в країні, фундаментально загрожуючи російській економіці та послаблюючи геополітичну позицію Кремля.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.
"Міністерство фінансів вживає серйозних і безпрецедентних дій, щоб надати Кремлю швидкі та серйозні наслідки та значно погіршити його здатність використовувати російську економіку та фінансову систему для подальшої своєї злоякісної діяльності", – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.
Завтра санкцій може стати більше.
Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф припускає, що завтра може бути застосований ще один санкцій, що передбачатиме відключення Росії від SWIFT та персональні обмежувальні заходи проти президента РФ Путіна.