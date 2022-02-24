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Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба

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Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба
У зв’язку з воєнним станом чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, не будуть випускати за межі держави.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану", - сказано в повідомленні.

Раніше про це повідомив у фейсбуці очільник Львівської митниці Данііл Меньшиков, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з воєнним станом, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав він.

Кореспондентка "ТСН" повідомляє, що чоловіків віком від 18 до 60 років вже перестали випускати на територію Польщі. Прикордонники пояснюють, що зараз можливість перетнути державний кордон обмежена.

Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України, - Держприкордонслужба 01

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Правильно.
  • Garry Grant
    А нах нам уезжать? Пока я не грохну парочку,допустим магаданцев-жизнь не удалась. Убить кацапа-это богоугодное дело
  • Серж Рача
    Пам'ятаємо : «російську армію, бояться тільки російські призовники»
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