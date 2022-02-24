Новини

Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом

8 72637
Зеленський закликав лідерів країн ЄС відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора. В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти  армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - повідомив Зеленський.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - підкреслив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Повторюсь
    кацапы владеют многими активами в Европе
    к примеру Славнафт в Словакии и АЗС СЛАВНАФТ В СЛОВАКИИ ,
    скупили гостиницы а Карловых Варах , дереписка имеет 30% акций в крупнейшей строительной фирме Штрабаг Австрия и т д
    Их жены и лети роскошно живут в Европе и США. Вот по этим слоям и надо бить в санкциях . ВЫГНАТЬ ИХ В ТЕЧЕНИИ 24 часов и арестовать активы
  • AbOriginal_UA
    Будь последовательным! Дай указание изловить АраХамию, Ермака, Гетманцева и ещё сотню своих подельников-предателей и повесить их на Майдане !
  • Олег Васильевич 44790e6c
    С немцами и жабоедами говорить бесполезно, обосрались☹️
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини