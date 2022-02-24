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Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України

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Макрон у розмові з Путіним вимагав припинення агресії проти України
Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним вимагав негайно припинити військову операцію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.

"Президент зателефонував до Володимира Путіна, щоб вимагати негайного припинення військових операцій", - цитують ЗМІ повідомлення канцелярії Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Створюємо антипутінську коаліцію", - Зеленський провів розмови з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    То-то я смотрю Макрон такой сгорбленный стал. То ***** на него болт с его просьбами положило.
  • Шимус
    и шо
  • Наглая Морда
    И всьо
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