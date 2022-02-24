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Місія ОБСЄ тимчасово евакуює всіх співробітників з України

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Місія ОБСЄ тимчасово евакуює всіх співробітників з України
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати з України всіх своїх співробітників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОБСЄ.

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Генеральний секретар ОБСЄ із узгодженням з діючим головою організації прийняли рішення тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України через погіршення безпекової ситуації.

 "Це рішення було прийнято нелегко, і переїзд має бути тимчасовим. Безпека відданих справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима та вухами міжнародного співтовариства по всій країні, є надзвичайно важливою", - сказано в повідомленні.

В організації зазначили, що виїзд співробітників має відбутися якомога швидше.

Також там нагадали, що місія працює в Україні з 2014 року.

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Топ коментарі

  • Яукр
    Сліпі пацюки,валіть у свої дирки
  • Игорь Швец be3a4c5e
    Най їдуть, вони і раніше не дуже допомагали.
  • TarganRun
    щури!
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