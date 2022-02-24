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На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромен

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На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромен
В Сумській області колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромен і в напрямку Прилук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook.

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 "Оперативна інформація від голови Роменської РДА Дениса Ващенка: Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів виїхало 5 машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромен. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни", - зазначив він.

Топ коментарі

  • Яукр
    Думаю це останні їх кілометри.
  • Ksenia VB
    Хіба їх закидати нічим ?? Шатаються державою гості непрохані..
  • Глеб123
    ВСУ отбили Антоновский мост в районе Херсона, подразделения закрепились на левом берегу Днепра
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