НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph

За даними The Telegraph, НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Видання посилається на заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіпі.

За його словами, це призвело б до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

Також читайте: Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію, - радник голови ОП

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час перемовин з президентом Франції Еманюелєм Макроном поміж інших заходів проти Росії через її вторгнення до України закликав запровадити безпольотну зону над Україною.