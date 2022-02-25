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НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph

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НАТО відмовилося встановлювати над Україною безпольотну зону, - The Telegraph
За даними The Telegraph, НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Видання посилається на заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіпі.

За його словами, це призвело б до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час перемовин з президентом Франції Еманюелєм Макроном поміж інших заходів проти Росії через її вторгнення до України закликав запровадити безпольотну зону над Україною.

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Топ коментарі

  • Глеб123
    Україна зараз, заслужила бути в ЄС та НАТО більше, ніж ті країни які в альянсі разом взяті. Ніхто з тих європейських держав не воював з кацапами. Крім Балтійських країн.
  • Зэлэный_Змий
    ПДРСы
  • Алексей Руденко 7b0f607e
    Засцали, толерасты херовы!
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