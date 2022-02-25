Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр
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На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва", - додала вона.