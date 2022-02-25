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Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр

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Підрозділи ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на Волині. На Півдні триває оборона, - Маляр
На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва", - додала вона.

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Топ коментарі

  • Andrew86
    Как-то резко пропали люди, утверждающие что украинцы с 2014 года обстреливают сами себя.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СПРАВЖІМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ-ПОВНА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА
  • Глеб123
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