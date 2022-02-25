Зеленський ввів у дію рішення РНБО про територіальну оборону

Президент України Володимир Зеленськй своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

В тексті указу відзначається: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оброни України".

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання".

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Саме рішення РНБО було має такий зміст: "У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, відповідно до законів України "Про оборону України" та "Про основи національного спротиву", Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Увести в дію з 23.00 години 24 лютого 2022 року в повному обсязі план оборони України за сценарієм першим "Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору".

2. Увести в дію з 23:00 години 24 лютого 2022 року терміном на 90 діб Зведений план територіальної оборони України.

3. Кабінету Міністрів України в межах компетенції забезпечити вжиття невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України.

4. Міністерству оборони України організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України.

5. Військовому командуванню (Головнокомандувачу Збройних Сил України, Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил України, командувачам видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачам (начальникам) органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень запровадити та здійснити передбачені Зведеним планом територіальної оборони України заходи".

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