Україна 24 лютого втратила 137 захисників, - Зеленський
Про це повідомив на черговому брифінгу президента Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, на жаль, ми втратили на сьогодні 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєне звання Героїв посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав президент.
Президент наголосив, що ворог також вбиває мирних людей і перетворює мирні міста на військові мішені. "Це підло і ніколи не буде пробачено", - наголосив Зеленський.
"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.
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