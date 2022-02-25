Україна 24 лютого втратила 137 захисників, - Зеленський

За 1 день війни проти російського агресора 24 лютого Україна втратила 137 військових.

Про це повідомив на черговому брифінгу президента Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили на сьогодні 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєне звання Героїв посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав президент.

Президент наголосив, що ворог також вбиває мирних людей і перетворює мирні міста на військові мішені. "Це підло і ніколи не буде пробачено", - наголосив Зеленський.

"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.

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