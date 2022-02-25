Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу і попросили вимкнути світло
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У Тернополі після отримання інформації про загрозу оголосили повітряну тривогу.
Про це йдеться у повідомленні мера Тернополя Сергія Надала у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали інформацію про повітряну тривогу. Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові", - написав мер, звертаючись до тернополян.
Він зазначив, що у місті вимкнули зовнішнє світло з маскувальними цілями і закликав городян так само вимкнути світло у їхніх будинках і квартирах.
"Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари", - зазначив Надал.