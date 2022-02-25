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Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський

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Ворог позначив мене як ціль номер 1. Вони хочуть знищити Україну політично, – Зеленський
Ворог намагатиметься знищити голову держави, щоб знищити Україну політично.

Про це сказав на черговому брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - зазначив Зеленський. 

"Маємо інформацію і про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому закликаю киян бути уважними, дотримуватись правил комендантської години. Я залишаюсь у центральному кварталі, разом з усіма", - сказав президент.

"Знаю, що вкидають багато фейків, зокрема, що я поїхав зі столиці. Я в Києві, я лишаюсь зі своїм народом", - запевнив президент.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Нагадаю:
    П'ять днів потому, цей поц ВІДМОВИВСЯ ЗБІЛЬШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ АРМІЇ, сказавши, що тоді він "не зможе будувати дороги"!!!
  • Leon Renk bcc9a743
    Підтримаємо Президента!
    Йому важко!
    Здоров'я і Мужності йому!
    Борімося-поборемо!
  • alishop ukraine
    в чем дело, кацап? от правды твой ватный мозг коробит?)
    терпи, и помни - сегодня погибло много хороших парней лишь потому, что твой зеЛох офшорный ржал и унижал военный, крабил ЗСУ в угоду деребану на дорогах - по которым расейские танки идут по Украине..
    ты заметил что ВСЕ дороги, по которым кацапы наступают - отстроенны?
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