"Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО не готові брати в Україну в Альянс

Про це він повідомив на черговому брифінгу, який цитує Цензор.НЕТ.

Зеленський висловив слова подяки країнам, які нам допомагають, але наголосив, що не бачить тих, хто готовий воювати за Україну. "Не бачу таких, чесно", - зазначив Зеленський.

"Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Чесно, всі бояться", - додав президент.

"Ми чули з Москви, що вони готові говорити про нейтральний статус України, я скажу усім партнерам, що зараз для нас важливий момент і питаю, чи вони з нами. Вони відповідають, що з нами, але нас брати в альянс не готові. Я запитав у 27 лідерів Європи, чи готові вони прийняти Україну в НАТО. Запитав прямо, усі бояться, не відповідають. А ми не боїмось!", - запевнив Зеленський.

"Ми не боїмось говорити про нейтральний статус, але які при цьому у нас будуть гарантії і які конкретно країни нам їх дадуть. Розмовляти про закінчення цього вторгнення країни потрібно, але доля нашої держави залежить від нашої армії, наших героїв, нашого народу, вашої мудрості і підтримки усіх друзів. Слава Україні!", - завершив промову президент.

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