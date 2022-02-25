Глави МЗС та оборони України та Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, - Кулеба

Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - підкреслив він.

Читайте також: Керівник МВС Монастирський з колегами з Великої Британії Петтел та Литви Белолайте обговорив надання Україні оборонного озброєння