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Китайські літаки увійшли у повітряний простір Тайваню, - Reuters

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Китайські літаки увійшли у повітряний простір Тайваню, - Reuters
9 китайських літаків увійшли у повітряний простір Тайваню.

Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню, інформує Цензор.НЕТ.

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Військово-повітряні сили Тайваню посилили бойову готовність, коли дев'ять китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, скаржився на регулярні подібні місії китайських ВПС протягом останніх двох років, хоча літаки не наближалися упритул до самого Тайваню.

У міністерстві заявили, що в останню місію брали участь вісім китайських винищувачів J-16 і один розвідувальний літак Y-8, які пролетіли над районом на північний схід від контрольованих Тайванем островів Пратас у верхній частині Південно-Китайського моря.

У зв'язку з цим, повідомили у міністерстві, Тайвань розгорнув ракети протиповітряної оборони для "моніторингу ситуації".

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Вот к чему приводит трусость и инертность Америки. И не только в отношении нас. А раньше США были полицейским государтсвом которое все боялись. Когда гопника не ставить на место он вылезет на голову так как гопник нейтральнойсть воспринимает как трусость и повод к нападению.
  • Cinichny Bandera
    краще б сибір захоплював, а якби вона й так уже їх, то йшов би за урал
  • Alex Bog
    Китай под шумок может захватить тайвань.
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