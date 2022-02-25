На Харківщині загинуло 23 цивільних, серед яких діти, - ОДА
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Голова ОДА наголосив, що жодна адміністративна будівля, житловий будинок у Харкові ворогом не захоплено.
Він зазначив, що, попри комендантську годину, яка запроваджена в Харкові і Харківській області, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. За його словами, на сьогодні декілька тисяч людей ховаються в метрополітені. "Загроза обстрілу завжди залишається", - наголосив чиновник.
Говорячи про ситуацію в Харківській області, Синєгубов сказав: "Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонениних. Зараз триває їх допит".