На Харківщині загинуло 23 цивільних, серед яких діти, - ОДА

За попередньою інформацією, на Харківщині загинуло 23 цивільних особи, серед яких діти. Сотні постраждалих, які доставлені до обласних районних та міських лікарень.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Голова ОДА наголосив, що жодна адміністративна будівля, житловий будинок у Харкові ворогом не захоплено.

Він зазначив, що, попри комендантську годину, яка запроваджена в Харкові і Харківській області, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. За його словами, на сьогодні декілька тисяч людей ховаються в метрополітені. "Загроза обстрілу завжди залишається", - наголосив чиновник.

Говорячи про ситуацію в Харківській області, Синєгубов сказав: "Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонениних. Зараз триває їх допит".

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