Генштаб закликає українців повідомляти про пересування ворожої техніки
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Інформацію просять надавати українським військовим або керівництву населених пунктів.
Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!
Вірогідно, вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.
Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!
Тільки разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.