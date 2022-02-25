Росія має намір оточити Київ, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що все вказує на те, що Кремль має намір оточити Київ та готує широкомасштабні порушення прав людини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Протягом кількох місяців Росія займалася удаваною дипломатією, наполягаючи на тому, що вона не має намірів вторгнутися в Україну. Весь цей час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни, – повідомив Блінкен на спеціальному засіданні ОБСЄ.

Він наголосив, що дії Росії "ображають демократію, права людини та людську порядність", а все міжнародне співтовариство "тепер ясно бачить повну відмову Росії від зобов’язань, взятих нею перед світом".

"Ми цього ніколи не забудемо", – підкреслив очільник Держдепу.

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