Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим". Заблоковані понад $250 тис. Як переказати гроші напряму
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Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.
Про це фонд повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - йдеться у повідомленні.
Фонд просить усіх небайдужих розповсюджувати інформцію про блокування сторінки.
"Невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис.$", - зазначили у фонді.
Підтримати військових ЗСУ можна за реквізитами:
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IBAN: UA223226690000026007300905964
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ЄДРПОУ: 39696398
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Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"
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Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.