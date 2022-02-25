Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим". Заблоковані понад $250 тис. Як переказати гроші напряму

Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

Про це фонд повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - йдеться у повідомленні.

Фонд просить усіх небайдужих розповсюджувати інформцію про блокування сторінки.

"Невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис.$", - зазначили у фонді.

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