Кулеба і Чавушоглу обговорили кроки щодо безпеки регіону Чорного моря

Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря.

"Розмова з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Туреччина підтримує Україну. Обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря на тлі грубого нападу Росії на Україну", - написав Кулеба у Twitter.

Він наголосив, що Україна розраховує на рішучі дії.

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