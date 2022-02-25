Кулеба і Чавушоглу обговорили кроки щодо безпеки регіону Чорного моря
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Міністри закордонних справ та оборони України та Великобританії обговорили надання зброї та санкції проти Росії,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря.
"Розмова з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Туреччина підтримує Україну. Обговорили практичні кроки щодо безпеки регіону Чорного моря на тлі грубого нападу Росії на Україну", - написав Кулеба у Twitter.
Він наголосив, що Україна розраховує на рішучі дії.