Київ проінформував МАГАТЕ про втрату контролю над об'єктами в зоні ЧАЕС

Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС внаслідок військового нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Агентство повідомило у фейсбуці.

"24 лютого 2022 року близько 17 години внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що знаходяться у зоні відчуження: Сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; Новий безпечний конфайнмент об’єкта "Укриття"; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків. Військова частина No3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна.

За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30, жертв і постраждалих з числа персоналу ЧАЕС не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісніть захисних бар’єрів ядерних установок не порушена, змін радіаційної ситуації не спостерігається.

Cтаном на 20:30 контроль над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження фактично втрачено, про що Держатомрегулюванням поінформовано Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ)", - сказано у повідомленні.

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