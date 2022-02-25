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Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

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Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА
Мінінфраструктури почало публікувати оперативну інформацію про затори на західних кордонах країни.

Відповідну інфографіку опублікував у телеграмі заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ. Це дані на 00:00 25 лютого.

За даними міністерства, на трасі М-11 Львів-Шегині затори у бік Польщі завдовжки 6 км.

На М-10 Львів-Краковець біля кордону затори стоять близько 1000 транспортних засобів, а в м.Рава-Руська – близько 600 транспортних засобів.

На дорозі Т-14-01 у с.Смільниця біля кордону затори завдовжки близько 10 км, у пункті пропуску Грушів – близько 5 км, у с.Угринів – близько 6-7 км.

Мінінфраструктури нагадало, що під час воєнного стану громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України.

Затори біля західних кордонів України 01

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Знаєто шо радує в цій сттуації ? Не було ще жодного відео де з радістью зустрічають свинособак..ніхто не зустрічає орків з "цвітамі і караваямі" зустрічають лише чергами з автомата
  • Welt Schmerz
    Якщо це жінки та діти, то нехай їдуть.
    А чоловіків від 18 до 60 вже ніхто не випустить.
    ...
    Хоча за підсумками минулої майже доби - взагалі нема сенсу кудись втікати (не рахуючи прифронтової зони).
  • Igor Cherniavskyi
    Нахожусь как раз сейчас на границе, заторов нет. Еду в Украину
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