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Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА

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Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА
Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився відступом ворога.

Про це з посиланням на облдержадміністрацію повідомляє "Суспільне.Суми", інформує Цензор.НЕТ.

"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН. Ну наконец, то!
  • Lvbnhj
    Слава Україні
    Смерть москалям
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    2 армія в світі всасує від 25 армії в світі в ***** ці рейтинги. ЗСУ - це перша армія в світі.
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