Санкції ЄС проти Росії складатимуться з п'яти частин, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що пакет "масивних санкцій" для Росії через її агресію стосовно України складатиметься з п'яти частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це фон дер Ляєн заявила у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після закінчення надзвичайного засідання Європейської ради, яке завершилося вранці, розпочавшись о 20.30 в четвер.

"Вони матимуть максимальний вплив на російську економіку та політичні еліти та побудовані з п'яти частин. Перший – фінансовий сектор, другий – енергетичний сектор, третій – транспорт, четвертий – наш контроль за експортом та заборона на фінансовий експорт та візова політика", - сказала вона.

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За словами президентки Єврокомісії, цей пакет включає фінансові санкції, які відріжуть доступ Росії до "найважливішого ринку капіталу". "Зараз ми орієнтовані на 70% банківського ринку Росії, а також ключові державні компанії, включаючи у сфері оборони. Ці санкції збільшать російську ціну позики, підвищать інфляцію та поступово роз'їдять російську промислову основу. Ми також націлені на російську еліту, депозити, які вони не зможуть ховати свої капітали в безпечних гаванях Європи", - деталізувала вона.

Говорячи про другу частину санкцій, фон дер Ляйєн повідомила, що вона націлена на енергетичний сектор – "ключову економічну сферу, від якої особливо отримує зиск держава". "Наша заборона вплине на нафту, унеможливлюючи для Росії підвищувати її очищення, що дає Росії експортний виторг 24 млрд євро в 2019", - додала президент ЄК.

Третім із сегментів санкцій вона назвала заборону на продаж запасних частин для літаків та обладнання для російських авіаліній. "Це знизить ключовий сектор російської економіки в країні – 3/4 російського комерційного авіафлоту було збудовано в ЄС, Канаді та США. Тому вони залежать від цього", - пояснила фон справ Ряйєн.

Четвертим пунктом президент Єврокомісії назвала обмеження доступу Росії до найважливіших технологій, п'ятим – візові обмеження.

"Ми вдаримо по російському доступу до важливих технологій, які необхідні для побудови майбутнього Росії. І на закінчення – щодо віз. Дипломати та аналогічні групи, бізнесмени не матимуть більше привілеїв для поїздок до ЄС", - сказала вона.