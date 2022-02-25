"Світломаскування зберігає життя": громадян просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна
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Вже добу триває активна фаза агресії окупантів. З метою безпеки цивільне населення закликали вимикати світло у будинках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР у телеграмі.
Громадянам нагадали правила світломаскування, яке здатне зберегти життя.
"Увага! Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться в публікації.
Так, громадян просять вимикати світло в оселях, зашторювати вікна, гасити вуличне освітлення своїх будинків
"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби!" - йдеться у повідомленні.