Макрон повідомив, що на прохання Зеленського просив Путіна про перемовини: Це не мало результату. Президент РФ обрав війну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У мене відбулася щира, пряма і швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", - сказав Макрон під час пресконференції у Брюсселі в ніч на п'ятницю після позачергового саміту ЄС
За словами французького президента, Зеленському не вдалося зв'язатися із Путіним.
"Я одночасно передав ясним чином це послання Франції Російській Федерації і також передав послання українського президента російському президенту. Як ви бачите зараз, це не мало результату, тому що російський президент обрав війну", - продовжив Макрон.
Макрон заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, оскільки це може дозволити досягти перемир'я.
"Потрібні працюючі канали, щоб добитися швидкого перемир'я, щоб бойові дії припинилися", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість дипломатичного врегулювання з Росією.
При цьому Макрон заявив, що Росія свідомо обрала інший шлях.