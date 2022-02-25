В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними Міноборони було знищено:

- Літаки - 7 од.

- Гелікоптери - 6 од.

- Танки - більше - 30 од.

- ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти здаються в полон: "Этого никто не думал, что мы едем убивать". ВIДЕО