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В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

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В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними Міноборони було знищено:

- Літаки  - 7 од.
- Гелікоптери - 6 од.
- Танки - більше - 30 од.
- ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.

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В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ 01

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Нормально так! Молодцы ВСУ. В Харькове спокойно даже выстрелов не слышно!
  • Sophia-Maria Duglass
    Передайте жту инфу западным СМИ . Может через них дойдёт и до кацапов . У кацапов инфа о количестве погибших засекречена
    И неплохо бы листовки над кацапскими и белорусскими гарнизонами раскидать об этом - психическая атака - пусть сразу сдаются
  • Павел Дроздов
    Гореть им в пекле
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