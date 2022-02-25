В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ
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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала про орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.
Так, за даними Міноборони було знищено:
- Літаки - 7 од.
- Гелікоптери - 6 од.
- Танки - більше - 30 од.
- ББМ - 130 од.
Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб.