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Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ

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Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ
О 4.25 ворог завдав, попередньо, ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запорізькій області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ завдали ракетного удару по прикордонному підрозділу Приморський Посад в Запорізькій області. Є загиблі та поранені, - ДПСУ 01

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Топ коментарі

  • Pavel B 2f9ec440
    Українські захисники взяли трофей і захопили окупантів в Станиці Луганської.

  • Valter Valter
    Почему до сих пор наши военные остаются в своих частях если все видят что Рашка обстреливает военные обьекты в первую очередь. Всем военным нужно рассредоточиться как можно реже а так же военную технику и боеприпасы рассредоточить в ра3ных местах
  • J Jack 9877a296
    **** - они хуже фашистов. Я спал, мне снятся бомбежки. Просыпаюсь и понимаю что это ******** Калибры летят.
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