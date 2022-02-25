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Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А в Києві поранено трьох осіб, один з них у тяжкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

"Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування", - повідомили у КМДА.

Як повідомили в ДСНС, близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання ВНП (вибухонебезпечного предмету. - Ред.) у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування.

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За даними КМДА о 05:37 пожежу двох осередків в багатоквартирному житловому будинку по вул. Кошиця 7А ліквідовано на площі 100 м кв.

Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.

Від ДСНС залучалося 72 особи та 12 од. техніки.

Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 01
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 02
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 03
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 04
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 05
Фото:Геращенко/телеграм

Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 06
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 07
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 08
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 09
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 10
Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку 11
Фото: КМДА

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Це все на що здатна москальщина.Сухопутні війська наша армія розкатує по повній.
  • Lvbnhj
    Падло кремлівське
  • Еріх Фром
    Тримаймося.
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