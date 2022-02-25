Макрон обіцяє виділити Україні 300 млн євро і військове обладнання
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляють Le Monde, RFI.
За словами французького президента, Франція прискорить розгортання в Румунії.
"Україні виділена безпрецедентна макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Франція додатково виділить 300 млн доларів для української економіки, і ми також готові продовжити постачання військового обладнання", - сказав Макрон.
Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.
Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".
Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.