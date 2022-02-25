Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль
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Війська РФ завдали ракетних обстрілів по Києву.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне у 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвіть всі зв'язки. Виженіть Росію звідусіль", - написав він.