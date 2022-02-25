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Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль

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Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль
Війська РФ завдали ракетних обстрілів по Києву.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне у 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвіть всі зв'язки. Виженіть Росію звідусіль", - написав він.

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Кулеба про жахливі ракетні удари по Києву: Востаннє столиця переживала подібне у 1941 році. Ізолюйте Росію. Виженіть її звідусіль 01

Топ коментарі

  • Vlad Fedchuk
    Нацистька Німеччина зараз боягузливо відвертає голову в бік
  • wittmann1980
    Никакой вменяемой реакции на захват Украины мировое сообщество не проявляет, делает какой то вид для отвода глаз.
  • Геннадій
    Тримаймося браття! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!
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