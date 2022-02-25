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Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ

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Російські танки зупинили біля Іванкова, зав'язався бій, - ЗМІ
Російські війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків, де оборонці підірвали міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела УП у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, в бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    С Беларашки получается твари идут. Почему Украина не ра3орвала отношения с Беларашкой и не наложила санкции? Не браты они нам уже прокацапленые гниды
  • Anotol
    Так куди поділися тисячі джавелінів і англійських ракет, що танкові колони зупиняють підривом мостів? Підрив мосту зупинить колону хіба на добу, бо буде наведена переправа? Що скаже той пан який стверджував що армія найсильніша в Європі? Знаючи про таку кількість джавелінів агресор мав би боятися навіть думати про танковий наступ
  • Pavel B 2f9ec440
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