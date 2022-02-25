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НАТО проведе сьогодні екстрений саміт щодо російського вторгнення до України

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НАТО проведе сьогодні екстрений саміт щодо російського вторгнення до України
Сьогодні, 25 лютого, відбудеться надзвичайний саміт глав держав і урядів НАТО щодо ситуації довкола російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

У п’ятницю, 25 лютого 2022 року, глави держав і урядів НАТО зустрінуться через захищену телеконференцію, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

Головуватиме на зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після зустрічі він проведе брифінг для преси зі штаб-квартири НАТО.

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Зарание благадарю за беспокойство и озабоченность.
  • Константин См
    "Екстреність" на грані фантастики - через майже 27 годин після початку...
  • Sól Sól
    Стурбуються, занепокояться чи засудять?
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