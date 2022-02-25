Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Садовій внаслідок падіння фрагментів літака, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.