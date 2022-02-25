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Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Садовій внаслідок падіння фрагментів літака, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака", - йдеться у повідомленні.

Наразі площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.

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Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 01
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 02
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 03
Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 04
Фото: ДСНС

Внаслідок падіння фрагментів літака сталася пожежа у приватному будинку у Києві, - ДСНС 05

Топ коментарі

  • Valter Valter
    А лучше отнести под росийское или белорукое посольство
  • Pavel B 2f9ec440
    Вот так выглядят маяки для наведения. При обнаружении их необходимо отключать или сообщить о "находке" в полицию.

  • ольга янголенко
    А чому наші не гатять по кацапам на іх теріторіі і на білоруській
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